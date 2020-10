Casa: Bordoni (Lega), diffidata Raggi su alloggi popolari Ostia senza riscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega diffida la sindaca di Roma Virginia Raggi sulla questione delle case popolari di Ostia in via Vasco De Gama ancora prive di riscaldamento. Lo rende noto il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Ci sono capitali europee che stanno rilanciando grandi opere di urbanizzazione mentre qui non si riesce a riparare le caldaie nelle case popolari - afferma Bordoni in una nota -. Ho diffidato il sindaco Raggi e l'amministrazione a intervenire, se entro pochi giorni non si prenderanno provvedimenti saremo costretti a inviare tutto in Procura. La situazione delle 320 famiglie che da oltre un anno vivono in uno stato di disagio dovuto al cattivo funzionamento delle caldaie è già stata segnalata più volte – precisa Bordoni - e sino a oggi non ha dato alcun esito positivo nei confronti di queste famiglie composte anche da anziani e bambini. Il tutto malgrado siano in regola con il pagamento dei canoni in cui figurano le spese per il riscaldamento. Dato l'arrivo imminente della stagione invernale non si può stare a guardare, ho esortato Raggi a darsi da fare affinché le caldaie siano sostituite - conclude - e a procedere poi allo storno di quanto percepito dal Comune in ragione di un servizio mai effettivamente erogato". (Com)