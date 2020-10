Italia-Russia: Fallico a "Nova", da medicina e genomica un nuovo impulso alle relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La medicina e la ricerca genomica costituiscono un campo promettente per lo sviluppo delle relazioni tra Italia e Russia. Lo ha dichiarato il presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico, in una intervista concessa ad “Agenzia Nova” a margine del tredicesimo Forum economico eurasiatico di Verona. Fallico ha tracciato un quadro incoraggiante dello stato delle relazioni economiche e commerciali tra i due paesi: resta forte la cooperazione in settori tradizionali, a cominciare dal petrolio e gas; ed è fortissima la presenza italiana sul fronte delle infrastrutture, con “numerose nostre aziende interessate a sviluppare le reti ferroviarie e autostradali della Russia, col sostegno dei nostri istituti di credito”. Importante anche, in un’ottica prospettiva, la collaborazione nel settore tecnico-scientifico, e in particolare nel campo dell’informazione e della digitalizzazione, che sono oggetto di uno sforzo comune. Ad essere particolarmente promettenti, secondo il presidente di Banca Intesa Russia, sono però soprattutto “i nuovi orizzonti di cooperazione tra Italia e Russia nei campi della medicina, delle apparecchiature medicali e della ricerca genomica”: emblematico, in questo senso, “il memorandum d’intenti firmato dalle comunità scientifiche italiana e russa e in particolare, dal Laboratorio di medicina genomica di Roma e dal nuovo istituto creato in Russia per volontà del presidente Putin per condurre la ricerca in questo campo”. Da parte russa, ha ricordato Fallico, “è stato stanziato un miliardo e 200 milioni: un investimento che va anche a beneficio nostro, perché dagli studi derivano sistemi e strumenti sanitari in grado di generare progressi nella lotta alle malattie” (segue) (Res)