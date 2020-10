Italia-Russia: Fallico a "Nova", da medicina e genomica un nuovo impulso alle relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fallico ha evidenziato l’importanza del Forum eurasiatico, e del dialogo promosso dall’Associazione Conoscere Eurasia, anche su questo innovativo fronte della cooperazione bilaterale: la tredicesima edizione del Forum ha ospitato infatti sessioni di lavoro sulla genetica e sui sistemi sanitari al tempo del coronavirus, con la partecipazione di esperti di alto profilo come Giovanni Giuliano, capo della divisione biotecnologica e agroindustriale dell’Enea, Maurizio Genuardi, del dipartimento di Scienze di laboratorio e infettivologiche del Policlinico Gemelli, e Konstantin Severinov, direttore dello Scoltech Center of Life Sciences. A dispetto della crisi causata dalla pandemia di coronavirus, la tredicesima edizione del Forum eurasiatico si è rivelata un successo superiore alle attese: Fallico ha evidenziato che grazie anche al suo doppio formato “fisico e digitale”, il Forum “ha raggiunto più persone dell’anno scorso: solo via streaming più di 5 mila persone in Russia, più di 2 mila persone in Cina, e un riscontro estremamente positivo in Italia. (segue) (Res)