Italia-Russia: Fallico a "Nova", da medicina e genomica un nuovo impulso alle relazioni bilaterali (3)

- Il Forum economico eurasiatico ha confermato dunque il proprio ruolo di laboratorio del dialogo eurasiatico, grazie al livello di discussione garantito da moderatori e ospiti di elevatissimo profilo. Fallico ha fatto riferimento, tra gli altri, al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli; all’ex presidente del Consiglio e presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli, Romano Prodi; e all’ex presidente del Consiglio e presidente della Fondazione Italianieuropei, Massimo D'Alema. Il presidente id banca Intesa Russia ha spiegato di condividere con gli ospiti del Forum l’apprensione per lo stato del dialogo tra Europa e Russia: il confronto sanzionatorio tra Ue e Russia, ha ricordato Fallico, “dura ormai da sei anni: un periodo lungo, ma che in un’ottica storica non è poi così lungo”. E’ necessario però “appellarsi alla responsabilità e alla consapevolezza che ci troviamo in una situazione molto brutta: non ci possiamo permettere le sanzioni, non sono servite a nulla ed hanno anzi acuito le tensioni nelle relazioni tra Europa e Russia”. Secondo Fallico, Europa e Russia “si trovano ad un ad un punto di non ritorno, e sono sicuro che da parte dell’Europa ci sarà una presa di responsabilità. E’ però necessario, attendere il 2021, e il superamento della fase elettorale negli Stati Uniti: solo l’avvio di una nuova amministrazione presidenziale negli Stati Uniti potrà fornire un’idea concreta dei prossimi sviluppi geopolitici immediati”. (Res)