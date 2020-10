Covid: De Luca, in Campania procederemo con il lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la Campania procederemo alla chiusura di tutto". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "L'ordinanza che entra in vigore oggi, con la chiusura parziale, è stata già superata - ha spiegato De Luca - Resteranno aperte le realtà industriali, agricole, edili, agroalimentari e le relative forniture; siamo orientati a bloccare la mobilità anche fra i Comuni. Tutte disposizioni che abbiamo già conosciuto a marzo per difendere, per quanto possibile le attività produttive. In Campania procederemo in questo modo".(Ren)