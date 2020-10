Molise: trasporto pubblico locale e ingressi scaglionati, appello di Manzo (M5S) per "fare presto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un mese l'assessorato regionale ai Trasporti- si chiede Manzo- cosa ha fatto? Quali decisioni ha assunto sia per garantire la sicurezza dei nostri studenti che quella dei lavoratori che usufruiscono del trasporto pubblico locale? Ha aspettato solo il Dpcm del giorno? La soluzione a quello che è problema evidente non può essere l'attesa: individuiamo in maniera chirurgica quali sono le corse i cui orari debbano essere modificati, quali quelle sulle quali si rischiano assembramenti, lavoriamo su un coordinamento nuovo che assorba e uniformizzi le mutate esigenze, mappiamo l'utilizzo delle varie corse e adeguiamo i servizi affinché i problemi siano ridotti e non amplificati. In questo contesto è impossibile cancellare le evidenti difficoltà che il momento emergenziale comporta ma questo non significa che non si possano perimetrare e affrontare in maniera più logica ed elastica. Il settore dei trasporti è nevralgico, come è evidente, ma il pullman del buonsenso sembra non abbia tuttora previsto fermate in via Genova". (Gru)