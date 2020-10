Repubblica Ceca: ministro Sanità, non ho violato le regole e non mi dimetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità della Repubblica Ceca, Roman Prymula, ha dichiarato che non intende rassegnare le proprie dimissioni. Lo rivela l'agenzia di stampa "Ctk". Prymula respinge le accuse di aver violato le restrizioni legate alla pandemia di coronavirus, quando mercoledì sera si è recato in un ristorante a Praga per incontrare il capogruppo del partito Ano, Jaroslav Faltynek. "Dalle foto apparse su "Blesk" sembra che abbia violato qualcosa, ma non è così", ha continuato in una conferenza stampa. Oltre al fatto che il ristorante avrebbe dovuto essere chiuso a quell'ora a causa delle restrizioni, Prymula appare nelle foto senza mascherina. Ha replicato però che ne aveva con sé una lasciata nell'auto. A suo avviso l'incontro con Faltynek, al quale era presente anche il direttore dell'ospedale universitario di Ostrava Jiri Havrlant, è avvenuto in uno spazio privato e non aperto al pubblico. "Quando l'incontro è terminato sono tornato fuori. Ero da solo, ho raggiunto l'auto, sono entrato e ho messo la mascherina", ha assicurato. "Ribadisco di non aver infranto nessuna norma e che per questo motivo non intendo lasciare. Naturalmente è possibile che a rimuovermi dall'incarico sia il primo ministro", ha proseguito Prymula. (segue) (Vap)