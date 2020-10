Repubblica Ceca: ministro Sanità, non ho violato le regole e non mi dimetto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da foto pubblicate dal tabloid "Blesk" è emerso che mercoledì sera Prymula ha incontrato in un ristorante Jaroslav Faltynek, capogruppo del partito Ano alla Camera dei Deputati, violando le restrizioni in vigore per contenere la diffusione del coronavirus. Faltynek si è assunto stamane la responsabilità di aver organizzato l'incontro, dicendo di conoscere bene il proprietario del ristorante e di non aver messo a rischio nessuno. Nelle foto Prymula appare senza mascherina. Oltre alle accuse di ipocrisia e arroganza e alla richiesta di dimissioni dirette a Prymula dall'opposizione, il ministro della Sanità è stato criticato anche dal ministro dell'Interno, Jan Hamacek, che lo ha accusato di aver perso ogni credibilità e di aver mostrato disprezzo verso coloro che sono in prima linea nella lotta contro il virus. "Le regole valgono per tutti senza eccezioni", ha detto Hamacek. (Vap)