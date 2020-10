Covid: von der Leyen, 100 milioni di euro per acquisto sino a 22 milioni di kit di test rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cento milioni di euro per acquistare tra i 15 e i 22 milioni di kit per i test rapidi del coronavirus. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Per rallentare il virus dobbiamo testare il più possibile. Oggi mobilitiamo 100 milioni di euro di fondi dell'Unione europea per acquistare tra 15 e 22 milioni di kit per il test rapido" per i paesi dell'Ue. "Stiamo anche lanciando un appalto congiunto per questi test", ha aggiunto. (Beb)