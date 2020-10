Bangladesh: Khaleda Zia, il 24 novembre udienza sul caso Niko Resources

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale speciale 9 di Dacca ha fissato al 24 novembre l’udienza per la determinazione dei capi d’imputazione nel caso Niko Resources, in cui è coinvolta Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier, insieme ad altre dieci persone. L’udienza è già stata rinviata più volte, l’ultima il 20 ottobre quando la leader politica non si è presentata per motivi di salute e i suoi legali hanno chiesto più tempo. La donna, 75 anni, soffre delle complicazioni di diverse patologie, tra le quali l’artrite reumatoide, il diabete e l’asma. Lo scorso 25 marzo, dopo quasi un anno di ricovero nel policlinico universitario della capitale Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (Bsmmu), ha ottenuto la liberazione per sei mesi su ordine esecutivo del governo ed è tornata nella sua residenza nel quartiere Gulshan. La sospensione della pena è stata concessa dal governo, dopo un rifiuto dell’Alta corte, su richiesta dei familiari per motivi umanitari, in base alla Sezione 401 del Codice di procedura penale, con alcune condizioni, tra le quali ricevere le terapie in casa e non lasciare il paese. Il 15 settembre è stata prorogata per altri sei mesi. (segue) (Inn)