Speciale scuola: Baglio (Pd), nidi in convenzione ancora senza contratti e pagamenti pregressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane l'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegnava la sindaca e la giunta ad intervenire in tempi brevi per il rinnovo dei contratti di convenzione con gli asili nido privati. "Si tratta di una misura particolarmente urgente - dichiara in una nota la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio - visto il protrarsi e l'acuirsi dell'emergenza sanitaria. Queste strutture per poter dare seguito alla prosecuzione del servizio hanno necessità di avere una convenzione altrimenti si vedono costrette a sospendere il servizio. A quasi 2 mesi dalla ripresa delle attività educative i nidi in convenzione, circa 190, sono costretti ad operare senza contratto e senza corrispettivi delle rette, proprio come se lavorassero 'in nero'. Senza rinnovo dei contratti e senza i pagamenti pregressi, i nidi non possono far fronte alle spese correnti, alle necessità fiscali e assicurative". (Com)