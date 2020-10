Speciale scuola: Battaglia (Pd), convenzione nidi Roma ancora al palo, famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritardi inammissibili che rischiano di pesare molto sul futuro di quasi 5mila famiglie romane e di quei lavoratori che prestano la loro opera presso le 190 strutture di nidi in convenzione della Capitale: nonostante l'impegno del gruppo capitolino del Pd che ha portato in Aula quasi 2 settimane fa un testo che é stato accolto da tutti, la Convenzione tra l'Amministrazione comunale e le strutture stesse non è stata ancora siglata". Lo dichiara in una nota Erica Battaglia della direzione regionale del Pd. "È evidente il rischio che si corre: senza Convenzione non si può fatturare nemmeno il regresso e le imprese che i nidi rappresentano, imprese per lo più al femminile, rischiano in termini di tenuta economica e di qualità del servizio - aggiunge Battaglia -. In un momento storico in cui la scuola, quale servizio essenziale, va assicurata e in cui le famiglie vivono grandi preoccupazioni, non vorremmo si aggiungesse altro: si accolga l'appello del coordinamento Onda Gialla e si proceda alla firma di quanto atteso sin da agosto scorso. Roma Capitale faccia il suo e, almeno per i più piccoli di questa città, garantisca loro un minimo di serenità". (Com)