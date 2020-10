Speciale scuola: Celli (RtR), a Roma servono convenzioni con nidi privati, a rischio servizi e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo chiesto di fare in fretta per rinnovare le convenzioni con i nidi privati e su questo in Assemblea capitolina era stato anche approvato un ordine del giorno. Eppure la giunta ancora non si è mossa". Così in una nota la consigliera capitolina della lista civica di centrosinistra Roma torna Roma, Svetlana Celli. "In questo modo - aggiunge Celli - le scuole private non possono continuare ad accogliere i bambini senza un regolare contratto, soprattutto in un periodo come l'attuale di emergenza sanitaria. La sospensione del servizio sarà una conseguenza inevitabile se nessuno dal Campidoglio dovesse intervenire. A due mesi dalla ripresa queste strutture operano 'in nero', senza contratto e senza conoscere il prezzo dei servizi erogati. In ballo c'è la tranquillità di quasi 5 mila famiglie e dei lavoratori che operano nei 190 nidi in convenzione di Roma. Senza contratto - conclude Celli - si mettono a rischio centinaia di posti di lavoro e la tranquillità delle famiglie. Possibile che tutto questo non conti nulla per la giunta Raggi?". (Com)