Francia: ministro delegato a Pmi, poche aziende pronte al post-Brexit

- Sono poche le aziende francesi pronte ad affrontare il periodo successivo all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Lo ha detto il ministro francese delegato alle piccole e medie imprese, Alain Griset, durante una visita a Dunkerque in uno stabilimento di Distriplast, società specializzata nella produzione di placche alveolari. "La sfida delle sfide degli imprenditori è quella di preparare e di anticipare le conseguenze della Brexit che avrà bisogno della messa in atto di nuovi strumenti", ha dichiarato Griset, dicendo di voler accompagnare le società nelle "pratiche preliminari che devono effettuare". "I Paesi Bassi e il Belgio sono nostri concorrenti (...) non siamo in un paese dei balocchi, c'è un'emergenza", ha detto Griset. (Frp)