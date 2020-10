Roma: sorpreso dopo furto in appartamento aggredisce poliziotto, arrestato 24enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avvertiti da una telefonata al 112, gli agenti di polizia del distretto Tor Carbone sono intervenuti ieri notte in via Giovannipoli dove alcuni residenti avevano avvistato due ladri usciti da un palazzo. Dopo aver perlustrato la zona intorno all'edificio i poliziotti hanno notato due uomini calarsi da una grondaia. Per cercare di fuggire i due ladri hanno aggredito gli agenti con un grosso cacciavite. Dopo una colluttazione i poliziotti sono riusciti a bloccare H.M., 24enne romano, il suo complice invece è riuscito a scappare. Non eccezionale la refurtiva trovata addosso al ladro fermato: 100 euro in banconote e 34,50 centesimi in monete. H.M., con numerosi precedenti di polizia, al termine degli accertamenti è stato arrestato, dovrà rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria di rapina. Restituiti i soldi alla proprietaria, mentre il resto del materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.(Rer)