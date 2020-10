Covid: Conte, vigili e prudenti per scongiurare seconda serrata generalizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo videomessaggio al Festival del Lavoro 2020, ha affermato di condividere la "crescente preoccupazione" dei consulenti del lavoro "per l'aumento dei contagi cui stiamo assistendo in tutta Europa e in anche in Italia. Siamo dentro la pandemia e dobbiamo mantenere l'attenzione altissima" per "scongiurare un secondo lockdown generalizzato". Occorre quindi, ha concluso il premier, "rimanere vigili e prudenti e intervenire quando fosse necessario". (Rin)