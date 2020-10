Terremoto: per ricostruzione da governo 2,75 miliardi, sindaco Biondi "Vittoria per il territorio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vittoria per il territorio". Con queste parole il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato lo stanziamento di 2,75 miliardi per il rifinanziamento dei processi di ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma 2009 annunciato stamane, nel corso di una videoconferenza, dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. "Riconosco l'importante impegno assunto dal capo del governo che si è mostrato sensibile alle sollecitazioni e alle istanze che a più riprese sono giunte dai territori. Le risorse, benché inferiori a quelle stimate da Usra e Usrc, rappresentano un significativo passo in avanti per le aree terremotate in un momento complesso per l'intera nazione. – spiega il sindaco – Nel corso della riunione, inoltre, il premier ha annunciato che il Cipe, nella prima riunione utile, approverà il bando da 6,5 milioni di euro per il riconoscimento di contributi a fondo perduto per le attività produttive colpite dalla crisi generata dal coronavirus. Un'iniziativa possibile grazie al recupero di economie derivanti da iniziative finanziate con il programma ReStart e con la delibera Cipe 135 del 2012 su cui attendevamo risposte dal Mise da agosto e che in questo momento di crisi profonda, acuita dalla pandemia, non potrà che fornire un rilevante sostegno a decine di imprenditori dell'Aquila e del cratere 2009". "Ritengo sia una giornata che segna un punto importante della storia dell'Aquila che il premier ha promesso di venire a visitare presto" conclude il primo cittadino. (Gru)