- L'accordo per il cessate il fuoco in Libia è un grande risultato delle Nazioni Unite e dei Paesi che - come l'Italia - hanno sempre lavorato per fermare il conflitto armato e le interferenze esterne, e che si sono impegnate per rilanciare il dialogo intralibico. Lo scrive su Twitter la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, dopo l'annuncio del cessate il fuoco.(Res)