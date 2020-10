© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi è la "necessità, il dovere, di immaginare una nuova etica del lavoro dove non abbiano più asilo parole come sfruttamento e disuguaglianza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo videomessaggio al Festival del Lavoro 2020. Occorre, ha aggiunto, "far procedere insieme lavoro e dignità". (Rin)