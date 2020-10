Turchia: arrestato nel nord dell'Iraq dai servizi segreti presunto autore attentato del 2016 a Kayseri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi segreti di Ankara hanno riportato in patria un membro del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) accusato di essere uno degli autori di un attacco terroristico del 2016 nella Turchia centrale. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Ferhat Tekiner, nome in codice Firat/Botan, è stato arrestato nel nord dell'Iraq durante un'operazione condotta dai servizi segreti turchi. Tekiner, oggetto di un mandato d'arresto, è stato poi trasportato in Turchia. Il 17 dicembre 2016, un attentato suicida con un'autobomba ha colpito un autobus pubblico che trasportava soldati nella provincia centrale di Kayseri, uccidendo 15 militari e ferendone altri 54. Tekiner avrebbe rubato e consegnato il veicolo utilizzato come autobomba a Kenan Cicek, nome in codice Kendal/Deniz, autore dell'attacco. Il Pkk è considerato organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti e Unione europea. (Tua)