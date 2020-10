Covid: Renzi, grande confusione nella gestione, insistere a rinunciare a Mes inizia a essere masochismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parla di "grande confusione sotto il cielo nella gestione del Covid. Non mi stancherò mai di dirlo", continua l'ex premier nella sua Enews, "non possiamo avere 21 sanità diverse e quel referendum di quattro anni fa ci avrebbe aiutato a gestire in modo diametralmente diverso il coordinamento. E soprattutto c’è qualcosa che non va nella gestione dell’emergenza. Penso - sottolinea il senatore di Iv - che i problemi della seconda ondata derivino essenzialmente da quattro t: mancano tamponi rapidi, manca tracciabilità seria, mancano trasporti pubblici, dobbiamo avere più terapie intensive. Questo è il problema che incide (anche) sulla scuola: se avessimo avuto test rapidi senza mettere in quarantena le classi che attendono i risultati delle Asl, o avessimo coinvolto i bus privati o le Forze armate per portare i ragazzi a scuola e decongestionare gli assembramenti sui mezzi, oggi saremmo in ben altra situazione. Chiederemo conto nelle sedi opportune di queste lacune, ora lavoriamo all’emergenza. E siccome i soldi servono", conclude Renzi, "insistere a rinunciare al Mes (Meccanismo europeo di stabilità), mentre le persone non hanno tamponi o autobus per andare a scuola, smette di essere ideologia e inizia a essere masochismo".(Rin)