La Ganga: Fassino (Pd), cordoglio per sua scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giusy La Ganga è stato certamente un protagonista della vita politica italiana e torinese. Anche le traversie che hanno turbato la sua vita e il suo impegno politico non hanno mai fatto venire meno la passione, l'intelligenza, la lucidità con cui ha continuato a seguire la politica nazionale e a contribuire da consigliere comunale alla vita di Torino". Così Piero Fassino ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Giusy La Ganga. (Com)