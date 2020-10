Lavoro: Romagnoli (M5s), con piano salvataggio tutelati 11mila lavoratori ex Auchan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La composizione della vertenza Auchan, con l'acquisizione da parte di Conad di 147 punti vendita dell'ex rete commerciale e l'ingresso dei restanti 101 nella rete di altri operatori del mercato, consente di affermare, senza timore di smentita, che grazie all'intervento del governo e del ministero dello Sviluppo economico con la sottosegretaria Alessandra Todde, il MoVimento 5 Stelle è riuscito ad assicurare un futuro occupazionale a circa 11mila lavoratori, di cui 6.200 a rischio esubero. Grazie al lavoro del Mise 8.500 saranno riassorbiti da Conad, la restante parte in altri operatori della grande distribuzione". Lo afferma in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle, Sergio Romagnoli, componente della commissione Lavoro di palazzo Madama, dopo l'incontro al Mise con i rappresentanti di Conad sullo stato di avanzamento del piano di salvataggio dell'ex gruppo Auchan. "La composizione positiva di questa vertenza, che il Mise con la sottosegretaria Todde continuerà a monitorare nell'ottica di supportare il gruppo a raggiungere gli obiettivi prefissi e gli impegni assunti con i lavoratori e i sindacati, è certamente indice di serietà, responsabilità e capacità ". (segue) (Com)