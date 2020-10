Lavoro: Romagnoli (M5s), con piano salvataggio tutelati 11mila lavoratori ex Auchan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intesa raggiunta - prosegue Romagnoli -, sotto l'occhio vigile del dicastero di via Veneto, ha consentito di stoppare, in pochi mesi, 5.400 esuberi sui 6.200 annunciati, poco meno di un anno fa, e ad assicurare una prospettiva concreta, senza lasciare nessuno indietro, ai restanti 795 dipendenti a rischio licenziamento, con l'ausilio di un apparato di strumenti previsti nell'accordo con i sindacati quali ammortizzatori sociali, incentivi per la fuoriuscita su base volontaria e ricollocazione del personale attraverso le politiche attive del lavoro". "Continueremo a vigilare affinché il personale coinvolto venga riassorbito entro la fine dell'anno e che l'accordo venga rispettato a tutela degli occupati e del gruppo Conad, che è una delle principali realtà 'made in Italy' della grande distribuzione", conclude l'esponente del Movimento 5 Stelle. (Com)