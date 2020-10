Romania: leader Psd, serve rapidamente un patto nazionale sulla salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania è necessario un patto sulla salute in tempi rapidi: è quanto scritto su Facebook da Marcel Ciolacu, leader del Partito socialdemocratico (Psd), principale partito in opposizione in Romania. Secondo Ciolacu, tutti i partiti politici devono assumere con fermezza l'impegno di questo patto e il capo dello Stato Klaus Iohannis dovrebbe convocare urgentemente tutte le forze politiche a consultazioni insieme ai migliori specialisti nel settore della salute. "Siamo andati troppo oltre. Siamo sull'orlo di un disastro sanitario. La Romania non può più permettersi un presidente che, in modo permanente, divide la società, divide i romeni in buoni e cattivi. Iohannis deve chiamare urgentemente tutte i partiti per consultazioni, insieme ai migliori specialisti sanitari che la Romania ha. È necessario rapidamente un patto sulla salute, che tutt i partiti devono assumersi con fermezza", ha scritto Ciolacu aggiungendo che è necessario "porre fine rapidamente al caos" che ha attanagliato il sistema sanitario. "Le vite delle persone devono essere salvate, non ignorate. Perché, dopo le elezioni, per molti romeni sarà troppo tardi", ha aggiunto Ciolacu dopo l'annuncio che la Romania ha registrato nelle ultime 24 ore oltre 5.000 nuovi casi di infezioni di Covid-19. (segue) (Rob)