Romania: leader Psd, serve rapidamente un patto nazionale sulla salute (2)

- Dopo Bucarest, anche altre località della Romania sono passate o si preparano per passare allo "scenario rosso", dopo che il Gruppo di comunicazione strategica ha annunciato un indice di contagio di quasi 3 su mille abitanti. Più della metà delle province romene ha già superato 1,5 contagi su mille abitanti. Più di 10 mila persone sono ricoverate negli ospedali del Paese, di cui qualche centinaio nei reparti di terapia intensiva. La settimana scorsa, secondo il rapporto settimanale di vigilanza redatto dall'Istituto di sanità pubblica, è continuato il trend ascendente dei nuovi contagi, anche se a ritmo moderato. Quasi un terzo dei nuovi casi sono stati accertati a Bucarest, Iasi, Cluj, Timis e Dolj. Un caso su 32 è stato registrato tra il personale medico e oltre il 95 per cento delle persone che hanno perso la vita era affetto anche da altre malattie. In seguito a una valutazione realizzata dal ministero della Salute e dal Dipartimento per le situazioni di emergenza, il numero dei posti in terapia intensiva negli ospedali di Bucarest destinati ai malati di Covid-19 sarà aumentato di 100. (segue) (Rob)