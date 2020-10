Romania: leader Psd, serve rapidamente un patto nazionale sulla salute (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche altre province del Paese hanno annunciato un aumento del numero di letti in terapia intensiva in seguito alla crescita del numero di casi gravi di coronavirus. Le autorità prendono in considerazione anche un aumento del personale medico che cura le persone contagiate. In tal senso, il ministro della Salute, Nelu Tataru, ha annunciato che 200 medici neo-laureati e specialisti saranno assunti in un ospedale di emergenza della capitale, dopo di che saranno distaccati nelle strutture ospedaliere con personale insufficiente. All'inizio della settimana, a Bucarest è scattata l'allerta rossa, dopo che l'indice di contagio dal nuovo coronavirus cumulato nelle ultime due settimane ha superato la soglia di 3 casi su mille abitanti. Da martedì, per due settimane, la mascherina di protezione è d'obbligo in tutti gli spazi pubblici, chiusi o aperti. Sono cessate anche le attività all'interno di ristoranti, caffetterie, sale di cinema o di giochi d'azzardo. In più, gli asili, le scuole e i licei – che avevano appena aperto le porte il 15 settembre – passano esclusivamente alla didattica online. Nelle ultime 24 ore, la Romania ha registrato 4.848 nuovi contagi dal Covid-19, un nuovo record negativo su oltre 37 mila tamponi. (Rob)