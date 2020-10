Speciale difesa: Putin, nel nuovo Start tutte le potenze nucleari comprese Francia e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si parla di sicurezza e coinvolgimento della Cina nel trattato Start, non si dovrebbe dimenticare altri pPaesi con potenziale nucleare, ad esempio Francia e Regno Unito. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, durante il Valdai Discussion Club. "Dov'è la Francia, che ha appena annunciato di aver testato un altro sistema missilistico da crociera da un sottomarino. E anche il Regno Unito è una potenza nucleare", ha dichiarato Putin, sottolineando che inoltre esistono altre potenze nucleari che non sono ufficialmente riconosciute come tali. (Rum)