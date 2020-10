Speciale difesa: Colombia, salta discussione mozione di sfiducia contro ministro Difesa al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Colombia ha approvato la proposta del senatore Ernesto Macías (Centro democratico) di non discutere la mozione di sfiducia contro il ministro della Difesa Carlos Holmes Trujillo a causa di un vizio di forma. La proposta, riferisce la stampa locale, ha ricevuto i voti favorevoli di 58 deputati. Secondo la proposta presentata dal sentore della maggioranza una delle questioni contenute nella mozione, quella che riguarda la presenza di truppe Usa in territorio colombiano, sarebbe già stata risolta da un pronunciamento del Consiglio di stato. Il senatore Jorge Robledo (Polo alternativo democratico), tra i promotori della mozione, ha accusato il partito al potere di “abusare della sua maggioranza per impedire una mozione di sfiducia contro i ministri del governo”. (Mec)