Speciale difesa: Albania, ambasciatrice Usa Kim, riforma della giustizia apre a maggiori investimenti

- Democrazia, difesa e imprese: queste le tre priorità dell'ambasciatrice Usa a Tirana, Yuri Kim, secondo quanto dichiarato dalla stessa diplomatica commentando su Twitter il suo intervento televisivo all'emittente "Klan". Secondo l'ambasciatrice Usa, è inoltre essenziale per l'Albania riaffermare "la connessione tra riforma della giustizia, sicurezza e prosperità". "Lo Stato di diritto e la pulizia dei tribunali renderà l'Albania un paese più forte", ha osservato Kim evidenziando che ciò permetterà anche l'arrivo di maggiori investimenti dagli Usa. "Coloro che si oppongono alla riforma della giustizia vogliono farvi credere che non è possibile e che i cittadini albanesi dovrebbero rinunciarvi. Non credete alla propaganda, ma guardate ai fatti", ha dichiarato l'ambasciatrice Usa nel suo intervento televisivo. (Alt)