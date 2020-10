Speciale difesa: Nigeria,le proteste contro la polizia infiammano il Paese, nel mirino c'è ora il presidente Buhari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste scoppiate lo scorso 8 ottobre in Nigeria contro gli abusi e le violenze della polizia continuano ad agitare il panorama sociale e politico del Paese, dove il governo federale e le amministrazioni locali faticano a contenere il malcontento dei dimostranti che rischia ora di tramutarsi in una rivolta più ampia e strutturata. Lo scioglimento della contestata Squadra antifurto e antirapina (Sars), unità speciale della pubblica sicurezza che da anni è collegata a estorsioni, ricatti, rapimenti, torture ed esecuzioni extragiudiziali, non è infatti a bastato a placare le manifestazioni, che proseguono ormai da due settimane su tutto il territorio nazionale alimentando i timori della comunità internazionale per un possibile scenario da “guerra civile”. All’origine dell’insoddisfazione popolare c’è, in particolare, la decisione delle autorità di ricollocare gli ex agenti sospettati di abusi in altre formazioni di polizia, ma ora anche l’aumento delle restrizioni disposte in diversi Stati regionali con il pretesto di arginare la pandemia di Covid-19. A dare il via al giro di vite sui manifestanti è stato inizialmente il governatore dello Stato di Rivers, Nyesom Wike, che ha vietato “qualsiasi forma di protesta” sul suo territorio sostenendo che, dal momento che la Sars è stata sciolta, non fosse più necessario manifestare contro un'unità di polizia che non esiste più. (Res)