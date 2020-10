Speciale difesa: Buhari ai dimostranti, non mettete in pericolo la pace e la sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha avvertito i manifestanti che da settimane protestano contro gli abusi della polizia che "non permetterà a nessuno di mettere in pericolo la pace e la sicurezza nazionale". "Resistete alla tentazione di essere usati da elementi sovversivi per causare il caos e uccidere la nostra giovane democrazia", ha dichiarato il capo dello Stato in un discorso trasmesso in diretta televisiva. Senza confermate direttamente la morte di decine di manifestanti in seguito alla repressione delle forze di sicurezza, Buhari si è inoltre detto rammaricato di aver "mostrato di debolezza nell'accettare (...) le richieste dei manifestanti" per riformare la polizia. I disordini sono scoppiati lo scorso 8 ottobre in diverse città della Nigeria e sono proseguite nonostante le autorità abbiano accettato di sciogliere la famigerata Squadra speciale anti-rapina (Sars), accusata di esecuzioni extragiudiziali, estorsioni e torture, soprattutto di giovani. Secondo Amnesty International, nelle proteste sono morte finora almeno 56 persone, cifra al momento non confermata da fonti ufficiali, mentre l’esercito ha finora negato le notizie riguardanti l’uccisione di manifestanti bollandole come “fake news”. Di fronte alle crescenti proteste, Buhari ha tentato di placare l’urto annunciando fin da subito lo scioglimento della contestata unità Sars e accogliendo, in parte, le richieste dei dimostranti che, fra le altre cose, chiedono il rilascio di tutti i manifestanti arrestati, indagini immediate sui presunti abusi commessi dall'unità Sarc, il pagamento di un risarcimento alle famiglie delle vittime, la ridistribuzione dei membri dell'unità solo dopo "valutazione psicologica e formazione" e l’aumento degli stipendi delle forze di polizia. (Res)