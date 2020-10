Russia: Commissione Ue adotta rapporto su distorsioni del governo in economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Commissione europea ha pubblicato un rapporto sulle "significative distorsioni indotte dal governo nell'economia della Russia". La relazione fattuale preparata ai fini dei procedimenti di difesa commerciale dell'Unione europea si concentra sulla macroeconomia russa, i principali fattori di produzione, come il lavoro e l'energia, utilizzati in tutti i processi di fabbricazione e alcuni settori specifici dell'economia, tra cui l'acciaio, sostanze chimiche. "Questo rapporto è il risultato di una ricerca approfondita e fornisce prove basate sui fatti riguardanti aspetti dell'economia russa che potrebbero essere rilevanti nelle nostre inchieste antidumping", ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea e commissario per il commercio, Valdis Dombrovskis. "Proteggere le nostre industrie dal commercio sleale è fondamentale nell'attuale contesto internazionale. La nostra legislazione antidumping ci fornisce strumenti di difesa commerciale adatti alle sfide attuali, nel pieno rispetto dei nostri impegni nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). La relazione odierna è uno strumento aggiuntivo nella nostra cassetta degli attrezzi per combattere il commercio sleale", ha concluso. (segue) (Beb)