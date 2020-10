Scuola: Granato (M5s), Fontana esprime cultura politica che nega valore istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente della Lombardia Attilio Fontana esce allo scoperto e dice testualmente che bisogna scegliere tra ridurre "la gente che va al lavoro o la gente che va a scuola". Così in una nota la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato Bianca Laura Granato. "Ovviamente la scelta è ricaduta sulle scuole, evidentemente ritenute luoghi meno importanti delle attività economiche e produttive. C'è questa idea di fondo, questa retrocultura politica, alla base della decisione di sospendere le attività didattiche in presenza nella regione Lombardia. È una visione rispetto alla quale il Movimento 5 Stelle si oppone fermamente, perché la scuola è il luogo dove si formano cittadini liberi e non può essere subordinata a nient'altro. Siamo fieri di esserci opposti al disegno leghista di autonomie regionali, che vedevano nella scuola uno degli ambiti più rilevanti su cui le regioni avrebbero deciso e che, alla luce di quanto sta accadendo oggi, avrebbe relegato l'istruzione, l'educazione e la formazione dei nostri giovani sempre più ai margini e dietro alle logiche del profitto, del business, degli interessi economici e finanziari", aggiunge.(Rin)