Covid: Bertolaso, riapre ospedale in fiera oggi pomeriggio primi 6 pazienti

- “Oggi pomeriggio riapre l’ospedale in fiera. Dovrebbero arrivare i primi sei pazienti trasferiti dagli altri ospedali della Lombardia. Nel corso dei prossimi giorni la programmazione prevede, purtroppo, e sottolineo purtroppo, che lunedì questo ospedale arrivi ad ospitare quindici pazienti in rianimazione, alla fine della settimana prossima trenta pazienti in rianimazione e all’inizio della prima settimana di novembre dovrebbe arrivare ad ospitare quarantacinque pazienti in rianimazione”. Lo ha annunciato Guido Bertolaso, in collegamento con la trasmissione di Canale 5 “Mattino Cinque”. (Rem)