Terrorismo: Spagna, arrestato ad Alicante presunto reclutatore dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia civil spagnola, con il supporto dell'Europol, ha arrestato ad Altea (Alicante) un cittadino marocchino per presunte attività terroristiche di radicalizzazione e reclutamento a favore dello Stato islamico (Is). L'uomo, un cinquantenne immigrato irregolare in Spagna, è accusato di aver diffuso materiale di propaganda dell'organizzazione terroristica, cercando di reclutare diversi giovani prima attraverso sui social network e poi mediante applicazioni di messaggistica istantanea. Secondo fonti della polizia, avrebbe svolto la sua attività adottando continue misure di sicurezza per non essere individuato dalle forze dell'ordine. Il detenuto in alcuni messaggi aveva sostenuto che la pandemia di coronavirus è una "punizione contro l'Occidente". Nell'ambito dell'operazione è stata arrestata e poi rilasciata una seconda persona.(Spm)