Agroalimentare: Coldiretti, con ora solare a rischio 12 milioni di italiani, alimentazione importante

- L’agitazione causata dalla seconda ondata dell’emergenza Covid aumenta i disagi per i circa 12 milioni di italiani che soffrono di insonnia, in vista del passaggio all’ora solare. Lo afferma la Coldiretti in una nota, aggiungendo che un aiuto importante in questo senso può arrivare dalle abitudini alimentari e dal consumo di prodotti che favoriscano il sonno. L'alimentazione, viene spiegato nella nota, è in stretto rapporto con il sonno, come dimostrato dalla difficoltà ad addormentarsi a digiuno o in caso di eccessi alimentari o consumo di cibi pesanti. Coldiretti, prosegue la nota, ha stilato un vademecum degli alimenti utili per conciliare un buon sonno e di quelli da evitare come cioccolato, cacao o caffè, oltre ai superalcolici che inducono un sonno di qualità cattiva con risveglio al mattino. Innanzitutto, prosegue la nota, a cena è "fondamentale evitare cibi con sodio in eccesso per cui vanno banditi alimenti con curry, pepe, paprika e sale in abbondanza, ma anche salatini e piatti nei quali sia stato utilizzato dado da cucina". Tra i cibi che aiutano invece a rilassarsi ci sono pasta, riso, orzo, pane e tutti quelli che contengono un aminoacido, il triptofano, che favorisce la sintesi della serotonina, il neuromediatore del benessere e il neurotrasmettitore cerebrale che stimola il rilassamento. (Com)