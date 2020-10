Covid: mappatura epidemia attraverso fognature rileva picchi di infezione una settimana in anticipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studio pensato per analizzare quantità di acque reflue contaminate da coronavirus e guidato da scienziati guidati dal Centre for Ecology and Hydrology del Regno Unito potrebbe rilevare i picchi di infezione una settimana prima rispetto ai test medici esistenti. Una rete di scienziati provenienti dalle università di Newcastle, Bangor ed Edimburgo ha collaborato con le aziende idriche locali al fine di raccogliere campioni di acque reflue non trattate con lo scopo di realizzare una prima mappatura dell'epidemia attraverso le fognature. Il progetto, originariamente lanciato a giugno nel sud est dell'Inghilterra, ha ora dimostrato che frammenti di materiale genetico del virus possono essere rilevati nelle acque reflue, fornendo tempestive indicazioni circa la presenza in una comunità locale di un picco di casi. Secondo il governo britannico, ciò permetterebbe ai funzionari sanitari di identificare con largo anticipo i picchi di epidemia, specialmente in caso di portatori asintomatici, e di incoraggiare le persone a sottoporsi a test o a prendere precauzioni. Il successo dello studio pilota ha portato il governo britannico a estendere il progetto al 22 per cento dei siti di trattamento delle acque reflue in Inghilterra, e sussiste un'alta probabilità di un'ulteriore estensione ad altre regioni nel futuro. (Rel)