Covid: Fontana, Salvini era venuto a conoscere i dati, si è convinto che coprifuoco era inevitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono tutte leggende metropolitane. Matteo Salvini è venuto soltanto per conoscere più direttamente e approfonditamente quali erano i dati che avevo presentato ed erano in mio possesso". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Attilio Fontana, nel suo intervento a Skytg24, in merito alle presunte frizioni tra lui e il leader della Lega Matteo Salvini sul copriofuoco. "È tutto finito lì, è stata semplicmenete una sua valutazione dei dati, non c'è stato nessun litigio, nessuno scontro, nulla di tutto quello che queste favole raccontano. Alla fine, esaminati i dati, si è convinto che era una situazione inevitabile", ha concluso il governatore lombardo. (Rem)