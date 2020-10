Russia-Kirghizistan: Lavrov, Mosca soddisfatta sviluppi situazione interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia attende con impazienza di approfondire le relazioni con il Kirghizistan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un incontro con l'omologo kirghiso, Ruslan Kazakbaev, a Mosca. La Russia rileva con soddisfazione che la situazione in Kirghizistan sta rientrando nella normalità. "Abbiamo seguito l'andamento della situazione con preoccupazione e constatiamo con soddisfazione che al momento sta entrando in un canale calmo", ha dichiarato il capo della diplomazia russa. (Rum)