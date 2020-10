Cipro: Adamou (Akel) eletto nuovo presidente del parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante del Partito progressista dei lavoratori (Akel) Adamos Adamou è stato eletto oggi come nuovo presidente del parlamento di Cipro, dopo le dimissioni di Demetris Syllouris in seguito allo scandalo dei passaporti rivelato dall'emittente "Al Jazeera". "Per il tempo rimanente prima della fine del nostro termine, dobbiamo fare ogni sforzo per alzare l'asticella. Non possiamo andare più in basso", ha dichiarato Adamou dopo l'elezione, sostenuta in parlamento da tutti i partiti con l'eccezione di quello di estrema destra Elam. Syllouris, così come il deputato Christakis Giovanis, hanno lasciato il loro seggio in parlamento dove sono stati sostituiti rispettivamente da Roulla Georgiadou del partito Solidarietà e da Yiannakis Gavriel di Akel. (segue) (Res)