Cipro: Adamou (Akel) eletto nuovo presidente del parlamento (3)

- Secondo quanto evidenziano alcune fonti consultate da “Agenzia Nova”, in un sistema presidenziale come quello di Cipro è difficile che ci saranno conseguenze tali da portare alle dimissioni di un governo. La vicenda dovrebbe chiudersi con le dimissioni delle personalità politiche direttamente coinvolte o, al massimo, con un rimpasto di governo da annunciare insieme alla cancellazione del discusso programma sulla concessione dei passaporti. L'annuncio dell'abolizione è avvenuto dopo la riunione straordinaria del governo di Nicosia, convocata il 13 ottobre su proposta del ministero dell'Interno e delle Finanze, subito dopo il nuovo rapporto su presunti illeciti nella concessione dei passaporti ciprioti diffusi dall'emittente qatariota "Al Jazeera". L'abolizione del programma sarà operativa a partire dal primo novembre 2020, secondo quanto spiegato dal portavoce del governo cipriota Kyriakos Koushos al termine del Consiglio dei ministri. Il portavoce cipriota ha aggiunto che la proposta del ministero dell'Interno e delle Finanze è stata presa alla luce degli abusi commessi. Il programma dei “passaporti d’oro”, avviato durante la grave crisi economica del 2013, ha fruttato circa 7 miliardi di euro per le casse pubbliche. Il portavoce ha precisato che la cancellazione di questo programma è stata presa alla luce delle “debolezze mostrate nel lungo periodo”. (segue) (Res)