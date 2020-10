Cipro: Adamou (Akel) eletto nuovo presidente del parlamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni di Syllouris, in carica dal 2011 come seconda carica dello Stato, sono sicuramente uno sviluppo importante, tanto più considerando che al suo posto è stato nominato come presidente del parlamento l’ex europarlamentare e deputato di Akel Adamou. Si tratta di un medico appartenente ad un partito molto distante dagli orientamenti Disy, partito governativo di centrodestra in cui invece Syllouris ha mosso i primi passi prima di fondare il Partito europeo nel 2005. Le dimissioni del presidente del monocamerale di Nicosia seguono quelle due giorni prima del parlamentare cipriota del partito Akel Giovanis, anch’egli ritratto nel video dell'emittente "Al Jazeera" nell’assicurare la concessione del passaporto di Cipro all’imprenditore cinese con un passato criminale. Il parlamentare Giovanis ha annunciato le dimissioni tramite una nota stampa, nella quale sottolinea che in questo modo permetterà al suo partito di fare chiarezza sul caso. Giovanis ha evidenziato che il video, filmato da due giornalisti di "Al Jazeera" in incognito, è stato prodotto per danneggiare Cipro ed il suo programma di investimenti. (segue) (Res)