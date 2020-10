Cipro: Adamou (Akel) eletto nuovo presidente del parlamento (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha espresso "incredulità", tramite il portavoce per lo Stato di diritto Christian Wigand, per le rivelazioni riguardanti il programma di cittadinanza per investitori di Cipro. Wigand ha aggiunto che la Commissione sta esaminando procedure di infrazione per il governo di Nicosia. “Abbiamo osservato increduli come i funzionari di alto livello scambiassero la cittadinanza europea per guadagni finanziari. La presidente (Ursula) von der Leyen è stata chiara quando ha affermato che i valori europei non sono in vendita", ha dichiarato Wigand sottolineando che l’esecutivo comunitario ha sollevato le sue "serie preoccupazioni" sui programmi di cittadinanza per investitori direttamente con le autorità cipriote. (segue) (Res)