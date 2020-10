Cipro: Adamou (Akel) eletto nuovo presidente del parlamento (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione dei nuovi video da parte dell’emittente “Al Jazeera” avviene in un momento particolarmente delicato per l’isola di Cipro. Domenica si è votato per il ballottaggio nelle elezioni presidenziali nell’autoproclamata repubblica turca di Cipro del nord, con l'affermazione del nazionalista Ersin Tatar, molto vicino al presidente turco Recep Tayyip Erdogan con il quale ha annunciato la riapertura dopo 46 anni della spiaggia protetta dalle Nazioni Unite di Varosha a Famagosta. Questo scandalo rischia inoltre di minare la credibilità della Repubblica di Cipro in seno all’Ue, in un momento decisivo nel quale Nicosia si è fatta notare per la fermezza nel chiedere ulteriori sanzioni contro la Turchia per le trivellazioni nel Mediterraneo orientale. La tempistica di queste rivelazioni dell’emittente qatariota, ovvero di un paese molto vicino alla Turchia, desta alcune domande ferma restando la possibile veridicità e gravità delle rivelazioni. (Res)