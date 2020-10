Enti locali: Castelli (M5s), Comuni meritano la massima attenzione possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni sono il primo punto di contatto dei cittadini e meritano la massima attenzione possibile. Lo ha affermato il viceministro all’Economia ed alle Finanze Laura Castelli, del Movimento cinque stelle, nel suo intervento in occasione della presentazione del Rapporto Ca' Foscari sui Comuni 2020. "Non si può essere un portavoce nelle istituzioni", ha proseguito l’esponente dell’esecutivo, "senza comprendere i problemi e le difficoltà degli Enti locali. In tempi non sospetti abbiamo fatto una norma per poter permettere ai Comuni di accollare il debito sullo Stato: a breve si dovrà chiudere il decreto attuativo e si potrà partire". Per Castelli, infine, è fondamentale procedere "non con misure chirurgiche, ma strutturali". (Rin)