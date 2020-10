Covid: Bertolaso, stiamo andando a sbattere perché ognuno scarica responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo andando a sbattere perché in un’emergenza non puoi dare a ognuno dei diversi livelli istituzionali la responsabilità di decidere. Ci deve essere solo una persona che decide dopo aver sentito tutti. Qui invece ognuno si sta scaricando la responsabilità: chi sul comitato tecnico scientifico, chi sulle Regioni, chi sui sindaci, chi sui prefetti…questo è un gioco al massacro". Lo ha detto Guido Bertolaso, in collegamento con la trasmissione di Canale 5 “Mattino Cinque”, in merito alla nuova emergenza sanitaria. "Ci vogliamo rendere conto che siamo di fronte alla peggiore emergenza del nostro Paese? C’è qualcuno - ha proseguito Bertolaso - che ha il coraggio di rimboccarsi le mani e dire: ‘benissimo da questo momento sono io il massimo responsabile, affronto io i problemi, decido quello che bisogna chiudere, la roadmap deve essere questa ect’. Io nei prossimi giorni presenterò cinque schede per intervenire da subito in quelle che sono le situazioni più drammatiche”.(Rem)