Covid: Fipe Confcommercio Roma, ristorazione scende in piazza, settore allo stremo (2)

- “Coniugare tutela della salute e salvaguardia del tessuto economico – sottolinea Sergio Paolantoni, presidente di Fipe Confcommercio Roma - significa consentire anche alla ristorazione di lavorare senza restrizioni ma nel rispetto dei protocolli di sicurezza. È impensabile che l’unica ricetta proposta per contrastare la pandemia sia quella di generare una psicosi di massa e impedire alle aziende di svolgere il proprio lavoro anticipandone gli orari di chiusura. Senza turismo, con i lavoratori in smart working e con le limitazioni di orario le aziende non possono sopravvivere. In questi mesi - prosegue - abbiamo investito in sanificazione degli ambienti, dispositivi di protezione per lavoratori e clienti e misure di sicurezza all’avanguardia. Abbiamo fatto sacrifici importanti, con senso di responsabilità e attenzione al bene comune, siglando protocolli e rispettando le regole. E se c’è chi non le rispetta va controllato e sanzionato. Chiediamo con forza - conclude - la possibilità di sopravvivere. In assenza di sostegno rischiano di chiudere 6 mila imprese e 21 mila persone potrebbero perdere il posto di lavoro”. (Com)