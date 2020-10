Brexit: Barnier e Frost si incontrano oggi, ultima chance per i negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi negoziatori del Regno Unito e dell'Unione europea torneranno a sedersi al tavolo dei negoziati nella giornata di oggi nel tentativo di raggiungere un accordo commerciale post Brexit in extremis. Le trattative riprenderanno in seguito all'interruzione da parte del premier britannico Boris Johnson lo scorso venerdì, e l'Ue ha dichiarato di essere pronta a parlare di un accordo. Entrambi i capi negoziatori, Michel Barnier per l'Ue e David Frost per la Regno Unito, hanno sottolineato l'importanza del raggiungimento di un accordo, nonostante in seguito ad alcuni progressi sulle garanzie di concorrenza e le regole sugli aiuti di Stato, la principale questione irrisolta rimanga la definizione delle quantità di pescato ammesse. Mentre il Regno Unito insiste nel voler "riprendere il controllo delle sue acque", l'Ue richiede il mantenimento dell'accesso alle acque di pesca comuni presenti sul territorio britannico. Seppure il settore della pesca abbia contribuito solo per lo 0,03 per cento al Pil britannico nel 2019, e combinato con i settori di lavorazione del pesce e dei molluschi il valore complessivo del settore ammonti allo 0,1 per cento del Pil, il tema ha riscontri emotivi tra coloro che hanno sostenuto la Brexit e lo vedono come un simbolo della riconquistata sovranità. (Beb)