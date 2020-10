Covid: De Felice (Intesa Sanpaolo), transizione verde è opportunità politica ed economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione dei modelli produttivi verso la sostenibilità ambientale e climatica costituisce la più grande occasione di rilancio politico ed economico nello scenario post-pandemia. Lo ha dichiarato oggi Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo, intervenuto alla tredicesima edizione del Forum economico eurasiatico di Verona. De Felice ha evidenziato l’aumento delle diseguaglianze sociali ed economiche causate dalla crisi sanitaria globale. Tale scenario, ha dichiarato De Felice, “deve spingere la classe dirigente e politica e il settore bancario a riflettere sul bisogno di maggior responsabilità sociale ed economica nel nostro modello di sviluppo”. La crescita del reddito, ha avvertito De Felice, non può avvenire a discapito del patrimonio. “Nel caso di una nazione il patrimonio è rappresentato dal capitale umano, dalle risorse naturali, dall’ambiente”. Proprio da questa consapevolezza matura la nuova attenzione alla transizione verso la sostenibilità ambientale, che fortunatamente costituisce anche, secondo De Felice, “è una straordinaria occasione di stimolo alla crescita economica”. Sul piano politico, il tema della transizione ambientale “è un veicolo per riavvicinare i cittadini europei, specie i più giovani, alle istituzioni verso le quali provano un senso di distanza”: e non sorprende, dunque, che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, abbia fatto sin da subito dell’attenzione alla sostenibilità una priorità della propria agenda politica. (segue) (Res)